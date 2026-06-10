PINK.RS NA LICU MESTA! NA KORAK DO PRESUDE! Danas završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima DEČAKA UBICE: Majka izašla na pauzu upkana! (FOTO+VIDEO)

U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završene reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Majka dečaka ubice u Sud je stigla uzdignute glave i sređena, a na pauzu je izašla vidno uznemirena i uplakana.

U Viši sud stigla je i majka dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole, stigla je u zgradu Višeg suda u Beogradu gde se danas održavaju završne reči na suđenju njoj i njenom suprugu.

Ona je došla u pratnji svojih advokata u beogradsku Palatu pravde, dok su oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, na današnje suđenje stigli u pratnji svojih punomoćnika.

Otac dečaka ubice biće doveden iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

Roditelji dece stigli su u sud, kao i advokat Zora Dobričanin.

Završne reči će danas izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu, na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Tokom ponovljenog postupka optuženi roditelji su izneli odbranu, dok je ponovo saslušan i njihov sin koji se od masovnog ubistva nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Pink.rs/D. Bošković Pink.rs/D. Bošković Pink.rs/D. Bošković Previous Next

Oni su od početka suđenja negirali krivicu.

Ovo suđenje je zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite ineteresa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Otac dečaka ubice je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je instruktor u streljani u kojoj je dečak ubica vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Autor: Jovana Nerić