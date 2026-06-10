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POLICIJA OBJAVILA DRAMATIČAN SNIMAK HAPŠENJA: Preprečili put dileru, izvukli ga iz auta i bacili na zemlju sa KILOGRAMOM HAŠIŠA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je dramatičan video-snimak filmskog hapšenja na teritoriji Sremske Mitrovice! Pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, preprečili su put automobilu, a potom osumnjičenog munjevito izvukli iz vozila i oborili na zemlju.

U ovoj velikoj akciji lisice na ruke stavljene su D. R. (38), koji se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je zvanično saopštio MUP, inspektori su detaljnim pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao pronašli veliki paket sa oko kilogram materije za koju se osnovano sumnja da je opojna droga hašiš. Na snimku se jasno vidi trenutak kada policajci blokiraju put dileru, izvlače ga na asfalt i pronalaze sakrivenu drogu.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom D. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Autor: D.S.

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