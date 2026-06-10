ŠOKANTNO SASLUŠANJE U BEOGRADU: Komandant i vođa tima Interventne 92 negirali zločin u poznatom lokalu!

Komandant Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, Dušan N., i vođa interventnog tima, Nikola K., saslušani su danas pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju tužilaštva, obojica osumnjičenih su u potpunosti negirali krivična dela koja im se stavljaju na teret i izneli svoju odbranu.

Optuženi za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem

Pripadnici policije su pod istragom zbog sumnje da su počinili krivična dela povezana sa incidentom koji se dogodio 5. novembra 2025. godine. Podsetimo, tog dana je u ugostiteljskom lokalu „Steak and Wine Bar“ došlo do upotrebe vatrenog oružja, i to u prisustvu brojnih gostiju, što je tada izazvalo veliku uznemirenost javnosti.

Prema navodima tužilaštva, Dušan N. se tereti za krivično delo trgovina uticajem, dok se Nikola K. sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

Tužilaštvo traži pritvor

Nakon saslušanja, Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda da se obojici osumnjičenih odredi pritvor. Kao obrazloženje za ovakav zahtev, tužilaštvo navodi opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svedoke, kao i opravdanu sumnju da bi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivična dela.

Autor: D.S.