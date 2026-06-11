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UDARNO! Uhapšen i zamenik komandanta Interventne jedinice 92 za kojim se tragalo

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je, kako piše Kurir, uhapšen i zamenik komandanta Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd M.J, za kojim se tragalo.

Njemu su lisice na ruke stavljane zbog sumnje da je sa kolegama iz Interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom lokalu u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa M.N. zvanim Runjo.

Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena kao i direktor tog restorana, dok se Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

Autor: D.Bošković

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