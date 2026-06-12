VJT SE OGLASILO POVODOM SAOPŠTENJA O VESELINU MILIĆU: Oborene pojedine tvrdnje na osnovu kojih je pokrenuta istraga

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu navelo je da je njihovo saopštenje od 16. maja 2026. godine u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27" na Senjaku bilo zasnovano na podacima i činjenicama kojima je tužilaštvo raspolagalo u tom trenutku, imajući u vidu okolnosti slučaja i podnetu krivičnu prijavu.

Kako navode, tokom istrage, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza i iskaza svedoka, pokazalo se da je "krivična prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica".

U odgovoru Javnom servisu Tužilaštvo je istaklo da se izjave koje su građani dali policiji tokom predistražnog postupka ne smatraju dokazima u smislu Zakonika o krivičnom postupku, već da se dokazima smatraju isključivo izjave date pred javnim tužilaštvom u svojstvu svedoka ili osumnjičenih.



Zbog toga, kako navode, u vreme objavljivanja saopštenja tužilaštvo nije raspolagalo dokazima koji bi potvrdili da li je Veselin Milić pozvao oštećenog Aleksandra Nešovića sa svog telefona ili sa drugog broja, niti da li mu je sugerisao da u restoran dođe bez obezbeđenja.

Iz tužilaštva dodaju da većina svedoka ispitanih tokom istrage, uključujući suprugu oštećenog, kao i osobe koje su bile u društvu Veselina Milića tokom njegovog boravka u restoranu, nisu potvrdili da je on pozvao oštećenog da dođe u lokal bez pratnje obezbeđenja.

Tužilaštvo navodi i da je tokom istrage nesporno utvrđeno da Veselin Milić nije bio prisutan u restoranu u trenutku izvršenja krivičnog dela teškog ubistva, niti da je uklanjao tragove krivičnog dela, zbog čega je krivična prijava protiv njega u tom delu odbačena, odnosno u delu koji se odnosio na krivično delo pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Iz Tužilaštva dodaju da se činjenično stanje i dalje utvrđuje, kao i da se nastavlja prikupljanje materijalnih dokaza i sprovođenje naloženih veštačenja, od kojih pojedina još nisu završena niti dostavljena tužilaštvu.



Nakon analize svih prikupljenih dokaza biće utvrđeno konačno činjenično stanje, opis radnji i pravna kvalifikacija dela za svakog od osumnjičenih, nakon čega će tužilaštvo doneti odgovarajuću odluku.

U sklopu istrage povodom ubistva Aleksandra Nešovića, koji je nestao 12. maja, a čije je telo pronađeno nekoliko dana kasnije u blizini Jarkovačkog jezera, uhapšeno je više osoba.

Autor: D.Bošković