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SREĆAN KRAJ DRAME KOD PARAĆINA: Pronađeni dečaci od 10 i 11 godina, satima se tragalo za njima

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Mališani se udaljili kvadom i potraga za njima trajala je satima.

Dramatična potraga za dvojicom dečaka starosti 10 i 11 godina, koji su sinoć nestali u okolini Paraćina imala je srećan kraj, jer su prema nezvaničnim informacijama oni pronađeni živi.

- Mališani su se udaljili kvadom i potraga za njima trajala je satima. Za dečacima su tragali pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, porodica, kao i veliki broj građana i dobrovoljaca koji su tokom noći i jutra pretraživali teren, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Za sada nema zvaničnih detalja o okolnostima njihovog nestanka, pronalaska niti o njihovom zdravstvenom stanju.

Autor: D.B.

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