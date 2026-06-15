PALI NARKO-BOSOVI ZA KOJE SU RADILI MUŠKARCI IZ SRBIJE! Policija zaplenila TONU droge, poslovali kao 'legalno' preduzeće

Mreža je funkcionisala poput preduzeća, imala je direktora, rukovodioca proizvodnje, prodavce i zaposlene.

Policija u Beču razbila je navodno visoko organizovanu kriminalnu mrežu koja je, prema sumnjama istražitelja, funkcionisala gotovo kao legalno preduzeće. U akciji kodnog naziva "Operacija Psiho", otkrivena je ilegalna proizvodnja kanabisa.

Imali su direktora, rukovodioca proizvodnje, prodavce, pa čak i sopstvene zaposlene. Ono što je bečka kriminalistička policija otkrila tokom akcije "Operacija Psiho" više podseća na srednje veliko preduzeće nego na narko-bandu.

U središtu istrage nalaze se tri austrijska državljanina starosti 42, 46 i 55 godina. Na teret im se stavlja da su na veoma profesionalan način organizovali proizvodnju, skladištenje, regrutovanje radne snage, distribuciju i prodaju kanabisa.

Muškarci su navodno preuzeli postojeće postrojenje za proizvodnju CBD proizvoda u Beču-Lizingu i pretvorili ga u ilegalnu fabriku kanabisa. Prema navodima istražitelja, na prostoru od oko 3.200 kvadratnih metara uzgajane su hiljade biljaka i proizvođene tone robe.

Rukovodilac proizvodnje bio "Psihonaut"

Posebno je zanimljivo to što su osumnjičeni svoju organizaciju navodno vodili kao pravo preduzeće. Četrdesetšestogodišnjak je, prema policiji, bio rukovodilac proizvodnje i zbog svog ponašanja bio poznat pod nadimkom "Psihonaut".

Policijska akcija protiv ove "firme za travu" zato je na kraju dobila naziv "Operacija Psiho".

Navodno je posedovao 20 mobilnih telefona, iznajmljivao stanove pod lažnim imenima i radio do 12 sati dnevno. Čak je i za novac od prodaje droge uspostavio stroga pravila. Ukoliko bi takozvani "kuriri" donosili previše sitnih novčanica, prema navodima istražitelja morali su da plate ugovornu kaznu.

Za rad u proizvodnoj hali, navodni organizatori su, prema policijskim podacima, angažovali najmanje devet muškaraca iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ti "baštovani" su ilegalno boravili u Austriji i navodno su delom živeli direktno u hali. Tamo su imali mesta za spavanje, kuhinju i prostorije za boravak.

Veliko hapšenje

Racija se dogodila u septembru 2025. Tokom operacije, istražitelji su zaplenili približno jednu tonu kanabisa, 1,4 miliona evra u gotovini, zlato, vredne stvari, falsifikovana lična dokumenta i pištolj "glok".

Samo ulična vrednost droge procenjuje se na do 5 miliona evra. Prema policiji, sadržaj THC u "proizvodima" bio je izuzetno visok, čak 20 procenata.

Istorija osumnjičenih takođe je izazvala uzbunu. Odeljenje za krivične istrage pratilo je muškarce od 2019. godine.

U to vreme, navodno su pokušali da kopaju tunel do električne razvodne kutije. Istražitelji su prvi put postali svesni grupe kada se trotoar iznad tunela urušio.