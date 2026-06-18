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PALA ILEGALNA HLADNJAČA KOD LESKOVCA: Zaplenjeno preko tri tone hrane životinjskog porekla, uhapšena dva muškarca

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Leskovcu i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu uhapsili su I. M. (1972) i M. S. (1968), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe. Sumnja se da su oni, kao saizvršioci, zajednički koristili i raspolagali objektom hladnjače u selu Karađorđevac, registrovane na jedno privredno društvo iz Karađorđevca, koji nije upisan u Registar odobrenih objekata za promet i skladištenje hrane životinjskog porekla koji vodi Uprava za veterinu. Kako se sumnja, oni su u tom objektu skladištili ukupno 3.287,5 kilograma hrane životinjskog porekla bez propisane dokumentacije o poreklu i sledljivosti, bez deklaracija, propisanih oznaka i žigova, kao i bez dokaza o izvršenom veterinarsko-sanitarnom pregledu. Rešenjem Republičke veterinarske inspekcije navedena hrana proglašena je nebezbednom za ishranu ljudi, zabranjeno je njeno stavljanje u promet i naloženo je njeno neškodljivo uklanjanje i uništenje. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

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