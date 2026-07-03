AKTUELNO

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: Maloletnik uhapšen zbog iznude pripadnik grupe 'VRAČARCI'

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Kako Pink.rs saznaje, on je putem poruka upućivao pretnje, zastrašivao, pokušavao iznudu novca.

Maloletnik se sumnjiči da je, zajedno sa drugim licima, učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda.

Autor: S.M.

#MUP

#Pritvor

#Vračarci

#iznuda

#maloletnik

POVEZANE VESTI

Hronika

ZRENJANINCU PRITVOR DO 30 DANA: Evo šta mu je sve policija našla u automobilu

Hronika

TEŠKA KRAĐA U VRANJU: Osumnjičen da je ukrao električni bicikl, alat i sportsku opremu, određen mu pritvor

Hronika

SUD DONEO ODLUKU: Devetoro u pritvoru zbog ubistva na Senjaku, samo žena prebačena u kućni pritvor

Hronika

Pink.rs saznaje! Bratu Pink Pantera osumnjičenom za pranje 13 miliona evra određen PRITVOR!

Hronika

VESELINU MILIĆU ODREĐEN PRITVOR: Bivši načelnik beogradske policije ostaje iza rešetaka

Hronika

SASLUŠAN JOTKA U SUDU U KRUŠEVCU: Određen mu pritvor (FOTO)