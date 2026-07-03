PINK.RS SAZNAJE: Maloletnik uhapšen zbog iznude pripadnik grupe 'VRAČARCI'

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Kako Pink.rs saznaje, on je putem poruka upućivao pretnje, zastrašivao, pokušavao iznudu novca.

Maloletnik se sumnjiči da je, zajedno sa drugim licima, učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda.

Autor: S.M.