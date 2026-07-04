KONAČNO PAO ČOVEK SA DEVET ŽIVOTA! Ovo su detalji FILMSKOG HAPŠENJA u Novom Sadu: Alibeg ispod majice krio pancir i METAK U CEVI (VIDEO)

Operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad izveli su sinić filmsku zasedu i konačno stavili lisice na ruke jednom od najpoznatijih i najopasnijih begunaca sa srpskih poternica, Nenadu Alajbegoviću Alibegu (45)!

Na fotografijama sa lica mesta se vidi kraj višegodišnjeg bekstva bivšeg vođe navijača koji je preživeo čak tri sačekuše: dok Alajbegović oboren na stomak leži sa glavom okrenutom ka podu, tik pored njega na asfaltu leži napunjen pištolj sa metkom u cevi, dok je na telu nosio pancirni prsluk.

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Pao je u sekundi, u šorcu i papučama dok je kupovao cigarete, pre nego što je uopšte stigao da svesno pogleda inspektore koji su mu presekli put i poslali ga iza rešetaka, dok je radnik iza pulta nem od šoka posmatrao ovu hirurški preciznu akciju!

Alajbegović, uprkos tome što je bio u ležernom, letnjem izdanju, bio je naoružan do zuba i spreman za najgori scenario, što dokazuje teški pancirni prsluk koji je stalno nosio na sebi ispod majice.

Akcija je trajala manje od dve sekunde. Iskusni inspektori su ga u letu "zaključali", oborili na stomak sa glavom ka podu i razoružali pre nego što je njegova ruka uopšte krenula ka pojasu gde je bio napunjen pištolj.

Nakon što su mu stavljene lisice na ruke, pretresom je utvrđeno da je kod sebe imao čitav arsenal: pištolj marke „CZ“ kalibra 7,65 mm (sa metkom u cevi), još 17 pištoljskih metaka istog kalibra, jedan puščani metak kalibra 7,62 mm, digitalnu vagicu sa tragovima amfetamina, kao i lažnu vozačku dozvolu na ime Kovač, kojom je skrivao identitet.

Autor: Iva Besarabić