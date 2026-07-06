LAŽNI POLICAJCI UPALI U KUĆU U NOVOM BEČEJU I OTELI 200.000 EVRA: Izmaltretirali čitavu porodicu, i deci pretili pištoljima

Policija traga za petoricom razbojnika koji su ukrali novac i zlato iz kuće Štefana S. koji radi u Nemačkoj

Pet razbojnika, naoružanih pištoljima, maskiranih fantomkama i obučenih u policijske uniforme, upali su u Novom Bečeju u porodičnu kuću Štefana S., koji živi u Nemačkoj, i iz nje odneli oko 200.000 evra i kilogram zlata.

Lažni policajci su prilikom pljačke ukućanima, među kojima je bilo i šestoro dece, pretili da će pucati ukoliko im ne budu otkrili gde je novac koji je Štefan S. pripremio za kupovinu nove kuće.

Filmska pljačka dogodila se 25. juna u večernjim časovima u širem centru Novog Bečeja, a čitav prepad trajao je samo dvanaest minuta, pre nego što su razbojnici pobegli sa celom ušteđevinom porodice.

Kako saznajemo od izvora iz istrage, 25. juna razbojnici su u večernjim satima razvalili komarnik i uskočili u prizemlje kuće.

- Oni su kroz otvoren prozor, uz povike: "Policija! Lezi dole!", ušli u dnevnu sobu i odmah savladali dva Štefanova sina, stara trideset i dvadeset devet godina, a onda i dve žene, od kojih jedna ima 75 godina. U tom trenutku u kući je bilo i šestoro dece, od kojih najstarije ima 11, a najmlađe šest godina. Razbojnici su sve koji su se zatekli u kući, u dnevnom boravku, naterali da legnu na pod, a onda je jedan od razbojnika uperio pištolj u glavu detetu i rekao ocu tog maloletnika da mu kaže gde je novac - priča sagovornik iz istrage.

Kako je objasnio izvor, nesrećni čovek je, plašeći se da bi razbojnici mogli da mu ubiju dete, odmah ispričao gde je sklonjen novac.

- Dva lažna policajca ostala su da čuvaju ukućane, a tri su se popela na sprat i izvršila premetačinu. Dok su na spratu lopovi pretraživali stvari, jedan od ukućana je podigao glavu i pokušao da vidi šta se dešava. Tada ga je razbojnik udario pištoljem u glavu i zapretio mu da to više ne radi jer će sledeći put pucati. Čim su razbojnici pronašli novac i nakit, strčali su sa sprata kuće i zajedno sa dva stražara dali se u beg - naveo je on.

Inače, u trenutku kada su lažni policajci provaljivali u kuću, jedan od sinova je telefonom pričao sa svojim ocem Štefanom S., koji se nalazio u Nemačkoj.

- Otac je čuo povike "Policija!" i vrisku dece. Odmah je prekinuo vezu i pozvao svog brata koji živi u Novom Bečeju i ispričao mu šta je čuo. Rekao mu je da ovaj odmah pozove policiju i krene do njegove kuće i vidi šta se tamo dešava - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Brat Štefana S. je pozvao policiju i odmah sa suprugom krenuo da vidi šta se događa. U trenutku kada je stigao i ušao u dvorište, lažni policajci su izašli iz kuće i njega i njegovu suprugu uz povike "Policija, lezi dole!" primorali da legnu na zemlju. Zatim su im oteli mobilne telefone i bacili ih. Potom su istrčali iz dvorišta i dvadesetak metara dalje ušli u sivi "audi A4", na kojem su bile bečke tablice, pa su se dali u bekstvo.

Zapalili auto

Inače, samo dva minuta nakon što su lažni policajci pobegli, stigli su pravi pripadnici MUP, koji su odmah počeli da pojačano kontrolišu sva vozila, ali su razbojnici ipak uspeli da pobegnu. Okrivljeni su tokom bekstva skinuli austrijske registarske tablice i na periferiji Zrenjanina polili benzinom auto i zapalili ga.

U kući opljačkane porodice policija je obavila uviđaj i intezivno radi na identifikaciji i hapšenju lažnih policajaca.

Štefan: Porodica u strahu

Reporteri su razgovarali sa opljačkanim Štefanom S., koji je samo kratko rekao da se nakon pljačke plaši za bezbednost svoje porodice.

- Plašim se. Posle ovoga ne verujem više nikome. Ovo što se dogodilo ne bih poželeo ni najvećem dušmaninu. Želeli smo da kupimo još jednu kuću. Trideset i nešto godina žena i ja radimo u Nemačkoj. Štedeli smo. Nismo nikome ni pričali da želimo da kupimo još jednu nekretninu. Ali neko je saznao i eto šta se desilo. Nadam se da će policija uhapsiti pljačkaše - rekao je Štefan.

Kad policija sme da upadne u kuću

Policija ima pravo da bez naloga uđe u stan ili kuću u slučaju da se u tom trenutku događa neki zločin. Takođe, prilikom privođenja, policija ima pravo da pretrese osobu ako sumnja da ona kod sebe ima oružje ili nedozvoljene supstance.

S druge strane, u Pravilniku o policijskim ovlašćenjima definisano je da, ako policija nema nalog, osoba nije u obavezi da je pusti u svoj privatan posed.

Autor: Iva Besarabić