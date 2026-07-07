Uhapšene tri osobe zbog pljačke advokatske kancelarije Tomanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, uhapsili su tri osobe koje se sumnjiče da su 6. juna pokušale da izvrše krivično delo teška krađa na štetu advokatske kancelarije Tomanović, dok se istovremeno nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju okolnosti napada na dvojicu advokata u Beogradu.

Uhapšeni se sumnjiče i za više krivičnih dela teška krađa, kao i za krivično delo razbojnička krađa, prilikom kojih su ukrali veću količinu zlatnog nakita, ručnih satova i novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istovremeno, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, preduzimaju mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i identifikacije i pronalaska lica koje je 24. juna u Resavskoj ulici prišlo s leđa jednom advokatu i udarilo ga pesnicom.

Takođe, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti, kao i identifikaciji i pronalasku lica koja su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića napala advokata nanevši mu tom prilikom teške telesne povrede, kao i da su napali još jednu osobu, nanevši joj lake telesne povrede.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu nastaviće da preduzimaju sve zakonom propisane mere i radnje u cilju rasvetljavanja ovih krivičnih dela i o svemu blagovremeno obaveštavati javnost, navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.