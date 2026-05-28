AKTUELNO

Hronika

Rasvetljena tri podmetnuta požara u Beogradu, uhapšene četiri osobe

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji Voždovca, Čukarice i Rakovice i u tri odvojene akcije, uhapsili četiri osobe za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšen je P. Đ. (1985) koji se sumnjiči da je 15. decembra prošle godine, u naselju Voždovac, polio zapaljivom tečnošću i zapalio parkirani automobil marke "BMW“. Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu, uhapšeni su N. R. (2001) i A. S. (2002), za koje se sumnja da su 1. maja ove godine namerno izazvali požar u jednom stanu na opštini Čukarica, tako što su ulazna vrata polili i zapalili zapaljivom tečnošću. U trećoj akciji policija je uhapsila i M. L. (1981) koji se sumnjiči da je 9. maja zapaljivom tečnošću polio i zapalio automobil marke "BMW“ na jednom parkingu u Rakovici. Osumnjičeni P .Đ. je nakon određenog zadržavanja, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Osumnjičenima N. R., A. S. i M. L. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni Drugom osnovnom javnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

Autor: S.M.

#Beograd

#Hapšenje

#Policija

#Požar

#havarija

POVEZANE VESTI

Hronika

IZVUKLI GA IZ KOLA I BACILI NA ZEMLJU! Pogledajte kako je uhapšen piroman s Novog Beograda - provalio u kafić i zapalio ga (VIDEO)

Hronika

Rasvetljena krađa u galeriji ULUS u Beogradu: Uhapšene dve osobe, delo vraćeno vlasniku

Hronika

LAGALI LJUDE DA SU LEKARI, NA PREVARU UZELI 25.000 EVRA: Uhapšene dve osobe u Beogradu

Hronika

Tri osobe uhapšene zbog sumnje da su namerno izazvale požar

Hronika

Slučaj rešen posle pet meseci: Uhapšen osumnjičeni za eksploziju u auto-servisu (VIDEO)

Hronika

SPECIJALCI POLOMILI VRATA I UPALI U STAN: Filmsko hapšenje mladića osumnjičenog da je zapalio lokal na Vračaru (VIDEO)