Rasvetljena tri podmetnuta požara u Beogradu, uhapšene četiri osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji Voždovca, Čukarice i Rakovice i u tri odvojene akcije, uhapsili četiri osobe za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšen je P. Đ. (1985) koji se sumnjiči da je 15. decembra prošle godine, u naselju Voždovac, polio zapaljivom tečnošću i zapalio parkirani automobil marke "BMW“. Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu, uhapšeni su N. R. (2001) i A. S. (2002), za koje se sumnja da su 1. maja ove godine namerno izazvali požar u jednom stanu na opštini Čukarica, tako što su ulazna vrata polili i zapalili zapaljivom tečnošću. U trećoj akciji policija je uhapsila i M. L. (1981) koji se sumnjiči da je 9. maja zapaljivom tečnošću polio i zapalio automobil marke "BMW“ na jednom parkingu u Rakovici. Osumnjičeni P .Đ. je nakon određenog zadržavanja, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Osumnjičenima N. R., A. S. i M. L. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni Drugom osnovnom javnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

Autor: S.M.