'KAKO SU PUCALI, POZLATILE IM SE!' Jezive poruke Zvicera nakon likvidacija u Atini: 'Četiri kamikaze, moramo ih čuvati kao oči u glavi!'

Na suđenju za likvidacije izvršene 2020. godine na Krfu i u Atini, u dokaznom postupku prikazane su poruke koje su, prema optužnici, putem aplikacije Skaj razmenjivali odbegli vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer, Veljko Belivuk i ostali optuženi.

Zvicer je, sudeći prema prepiskama, bio izuzetno zadovoljan načinom na koji su izvršene likvidacije visokopozicioniranih pripadnika "škaljarskog klana", Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini.

"Čista desetka" za egzekutore

U porukama prikazanim pred sudom, Zvicer je hvalio izvršioce zločina:

"Ovi mesari, čista desetka. Kako su pucali, pozlatile im se. Četiri kamikaze, zapamtite to. Radiće oni gde god kažemo. Moramo ih čuvati kao oči u glavi".

Detalji prepiske opisuju sam tok likvidacije: "Prvi je Fejs odradio Lisca iz prve. Stevo mu skočio za pištolj, Džihad mu saspe dva. E onda su i drugi je*ali, 29 ukupno. Po deset u glavu, baš su pucali".

Planiranje i uklanjanje tragova

Prema optužnici, nakon izvršenih zločina, članovi grupe su detaljno razgovarali o izvlačenju napadača i uklanjanju dokaza:

Dogovarali su se o sklanjanju motora i oružja, kao i o proveri terena.

Jedna od poruka glasila je: "Čupaćemo ih svim silama. Sad treba uhvatiti Grofa kad se gleda s Nikolom".

Zvicer je davao instrukcije: "Ja bih u kuću uštekao i motor i oružje. Nisu odgovorili sinoć, Soprano (Belivuk) im je pisao. Posle vidi na mapi ima li neka reka ili jezero blizu".

Podsetnik na zločine

Alan Kožar i Damir Hadžić, koje su istražni organi označili kao pripadnike i saradnike "škaljarskog klana", ubijeni su sedam meseci nakon likvidacije Dedovića i Stamatovića. Oni su likvidirani na ostrvu Krf 2020. godine od strane pripadnika "kavačkog klana" uz pomoć kriminalne grupe iz Srbije, dok su se skrivali od suparničkog klana i pravosudnih organa.

Autor: D.S.