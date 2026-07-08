Saobraćajna nesreća u Nišu: Povređena devojčica

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 11.15 časova na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Pasterove ulice u Nišu, kada su se sudarili bicikl koji je vozila i putnički automobil marke "tojota", u kojoj je povređena jedanaestogodišnja devojčica.

Iz policije je potvrđeno da im je prijavljeno da je u nezgodi učestvovalo maloletno lice na biciklu i putničko vozilo, nakon čega je na lice mesta upućena ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenu devojčicu.

Policija je obavila uviđaj, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će, zajedno sa policijom, utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode, niti ko snosi odgovornost.

Prema nezvaničnim informacijama, devojčica nije zadobila prelome, ali je iz predostrožnosti prevezena na Odeljenje dečje hirurgije radi detaljnih pregleda i daljeg praćenja njenog zdravstvenog stanja.

Autor: Pink.rs