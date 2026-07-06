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Težak udes u Novom Pazaru: Povređena dva tinejdžera na motociklu

Izvor: Sandžak Danas, Foto: RINA ||

U novopazarskom naselju Miščiće, oko 19.10, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putnički automobil "mercedes".

Prema prvim informacijama sa mesta događaja, motocikl je, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u "mercedes", a u nezgodi su povređeni vozač motocikla M. Z. (15) i njegov suvozač S. A. (16), prenosi Sandžak Danas.

Na lice mesta odmah su stigle dve ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su nakon ukazane prve pomoći povređene maloletnike hitno prevezle u Opštu bolnicu Novi Pazar radi dijagnostike i daljeg lečenja.

Na fotografijama sa mesta nesreće vidi se da je motocikl ostao zaglavljen uz bočnu stranu automobila, dok su pripadnici saobraćajne policije obavili uviđaj i regulisali saobraćaj na ovoj deonici puta.

Za sada nije poznat stepen povreda maloletnika niti okolnosti koje su dovele do sudara. Tačan uzrok biće utvrđen nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: S.M.

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