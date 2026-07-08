DRAMATIČAN SNIMAK! U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za PLJAČKU prodavnice - Pretio radnici NOŽEM (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, pripadnici Odseka kriminalističke policije, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su S. U. (1985) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo.

Kako se sumnja, on je 6. jula 2026. godine u Novom Sadu opljačkao jednu prodavnicu, tako što je radnici pretio nožem.

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Prilikom hapšenja, kod osumnjičenog su pronađeni garderoba i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela.

Protiv S. U. biće preduzete dalje zakonom predviđene mere.

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Očevici koji su se zatekli u blizini mesta događaja ne kriju olakšanje zbog brze reakcije nadležnih organa. Jedan od njih je detaljno opisao dramatične trenutke.

- Sve se odigralo munjevito. Taj muškarac je uleteo sa nožem u ruci, bio je veoma agresivan i pretio je radnici koja se skamenila od straha. Uzeo je novac iz kase i pobegao, ali smo ostali u šoku kada smo ćuli koliko ga je policija brzo locirala i uhapsila. Ranije bismo strahovali danima, a sada se u komšiluku ponovo osećamo sigurno - navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini radnje u trenutku pljačke.

Autor: Iva Besarabić