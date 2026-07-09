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PALA GRUPA PLJAČKAŠA: Operisali širom Srbije, izvršili najmanje 30 krađa

Izvor: Pink rs, Foto: MUP Srbije ||

U koordinisanoj akciji policijskih službenika UKP, Službe za suzbijanje kriminala i područnih policijskih uprava na teritoriji Srbije, u Paraćinu, nakon izvršenog krivičnog dela teška krađa, uhapšene su četiri osobe.

Sumnja se da su S. A. (2004), S. L. (2006), B. V. (1995) i D. R. (1987), na teritoriji Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Beograda, Smedereva, Valjeva, Jagodine, Kraljeva, Čačka i Užica, izvršili više od 30 krivičnih dela teška krađa u poslovnim objektima, odnosno stovarištima i prostorima za tehnički pregled vozila, oštetivši ih za višemilionski iznos.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće privedeni nadležnom javnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

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