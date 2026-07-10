Uhapšeni osumnjičeni za pokušaj ubistva Sandokana u Šapcu: Pogledajte filmsku akciju policije (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa PU za grad Beograd i PU u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, uhapsili su U. M. (1994) iz ovog grada i M. M. (1994) iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da su 8. jula u Šapcu izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju nad pedesetjednogodišnjim muškarcem.

Osumnjičenima, koji se terete i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biće određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Podsećamo, Milan Ostojić Sandokan je ranjen u blizini autobuske stanice i tržnog centra u Šapcu.

Prema ranijem pisanju, meci nisu pogodili nijedan vitalni organ.

Metak koji je prošao kroz telo Ostojića i izašao mu kroz stomak, te tako napravio veću štetu, zakačio je creva, ali povrede koje je Sandokan zadobio nisu opasne po život.

Sandokan je, nako ranjavanja privatnim automobilom prevezen u šabačku bolnicu, a potom, zbog težine povreda prevezen na VMA, gde je operisan.

Motiv ranjavanja biće utvrđen tokom istrage koja je u toku.

Pre dva dana oko 23 sata, došlo je do pucnjave kod autobuske stanice u Šapcu. Više sati trajalo je “opsadno stanje” na ulicama, a taj deo grada je zbog uviđaja bio blokiran.

Podsetimo, Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, bio je vođa takozvane “šabačke grupe” koja je 2010. godine optužena za teška krivična dela na teritoriji Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

Autor: M.R.