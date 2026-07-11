U Pirotu počelo suđenje Srđanu Mitroviću, optuženom za dvostruko ubistvo i pokušaj ubistva u selu Zavidince. Detalji zločina šokiraju.

Pred Višim sudom u Pirotu počelo je suđenje Srđanu Mitroviću (50) iz sela Zavidince kod Babušnice, zbog sumnje da je 14. novembra 2025. godine, oko 16 časova, hicima iz vatrenog oružja ubio komšiju Miroljuba Lepojića (69) i njegovog sina Miroslava (41), dok je teško ranio njegovog drugog sina Milovana i suprugu Stanu. On je optužen da je počinio teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 11, za koje se može izreći i doživotni zatvor, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Nakon pripremnog ročišta koje je održano 1. jula, na kojem su odbrana i tužilaštvo predočili koje je dokaze izvoditi u toku suđenja, početak glavnog pretresa zakazan je za septembar.

Dvostruko ubistvo i dvostruki pokušaj ubistva u selu Zavidince u opštini Babušnica desio se 14. novembra 2025. godine kada je Srđan Mitrović, sumnja se, započeo krvavi pir koji je trajao od 14.45 do 16 časova. Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Pirotu otkriva jezive detalje monstruoznog zločina u kojem su ubijeni otac i sin, a koji se Mitroviću stavlja na teret. On je optužen da je ubistva i ranjavanja počinio sa umišljajem, u stanju smanjene uračunljivosti.

Miroslav i njegov brat Milovan toga dana su čistili livadu od grmlja, u blizini Mitrovićeve kuće. Prvo je došlo do rasprave između Srđana i Miroslava, prema navodima optužnice, oko ispaše ovaca, kada je Srđan potegao pištolj i sa puta upucao Miroslava u desnu stranu grudnog koša.

Metak je pogodio pluća, grudni deo aorte i izašao na levoj strani leđa, nanevši mu tešku povredu na granici sa bezuslovno smrtonosnom povredom koja se zbog same prirode i obimnosti završila smrću. Smrtno ranjeni Miroslav je odmah nakon pucanja krenuo naniže niz brdo i pao gde mu je, prema optužnici, Srđan prišao i rekao: „Ovde ćeš ostaviti kosti“.

Zatim se, kako se sumnja, Mitrović okrenuo prema Milovanu koji je bio u blizini i rekao mu: „Sada ću i tebe da sredim“.

"Nanišanio je i pucao u njega, ali ga je promašio, on je već počeo da beži nizbrdo trčeći prema ocu dok je okrivljeni trčao za njim sa namerom da i njega liši života, govorio mu "stani stani, tu stani" noseći i dalje pištolj u ruci", opisuju se u optužnici dramatični trenuci.

Dok je Milovan objašnjavao ocu Miroljubu da okrivljeni puca na njih, on je došao blizu njih i uperio cev pištolja naizmenično u jednog pa u drugog. Miroljub je pokušao da ga ubedi razgovorom i kada ga je pitao šta to radi, je li normalan, Mitrović je, po optužnici, odgovorio "ne mogu da te gledam" i pucao u njega.

Miroljub je pogođen u levu stranu trbuha i karlice a od teške povrede koja je bila opasna po život je i preminuo. Odmah nakon što je pucao u Miroljuba, sumnja se, Mitrović je ponovo nanišanio u Milovana koji je ponovo nastavio da trči ka svojoj kući, pucao i promašio ga.

"Trčao je za njim i dalje vičući mu da stane i kada ga je sustigao u njihovom dvorištu nedaleko od svinjca i kokošinca došao blizu njega, podigao pištolj, usmerio ga u visini očiju i pitao ga "hoćeš u oči", a kako je on podigao prste obe šake u visinu svojih očiju, promenio svoju odluku i pucao u njega, pogodio ga i naneo mu ustrelnu ranu trbuha i karlice", stoji u optužnici koju je VJT podiglo protiv Mitrovića.

Povreda koju je zadobio Milovan predstavljala je tešku telesnu povredu opasnu po život. On je pao na zemlju, malo se pridigao, i molio okrivljenog da ga pusti da živi, a ovaj mu je, prema optužnici, rekao: "Vi ne treba da živite".

Tada je iz kuće izašla Milovanova majka Stana nakon što je čula pucanje i došla do njih u delu dvorišta gde se nalazi svinjac i kokošinjac, pa je, iako su stajali jedan prema drugom na rastojanju od 50 do 60 centimetara, stala između njih dvojice i ispred sina. Upitala je okrivljenog "šta je ovo", "šta to radiš", "šta je bilo"? Dok je on ćutao, kako se navodi u optužnici, i dalje držeći pištolj u desnoj ruci, Milovan je držeći se rukama za stomak i zaustavljajući krv koja je tekla, iskoristio taj trenutak, prošao iza majčinih leđa i pobegao u kuću. Tek kada je videla da je sin ušao u kuću, krenula je i Stana.

"Okrenula je leđa okrivljenom i pošla ka kući, ali je za vreme dok se udaljavala od okrivljenog isti udario pištoljem po glavi, od kog se udarca zateturala, ali nije pala. Tada je stavila svoju ruku preko glave, ali okrivljeni je ponovo udario pištoljem po glavi preko postavljene ruke, od kog udarca je pala na zemlju i dok je ležala, okrivljeni je napustio njihovo dvorište i otišao kući", stoji u optužnici. Stana se tada podigla i pošla u kuću za sinom.

Stana je od udaraca zadobila tešku telesnu povredu na gornjoj granici ove grupe povreda u vidu dva utisnuta preloma temene kosti sa desne strane temenog predela glave.

Autor: A.A.