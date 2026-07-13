HAPŠENJE U NOVOM PAZARU: Dvojica osumnjičenih pretukla državljane Jordana i opljačkala ih uz pretnju oružjem

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su R. I. (36) i S. L. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da su izvršili krivična dela razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima policije, incident se dogodio sinoć. Sumnja se da su R. I. i S. L. sustigli dvojicu državljana Jordana, koji su prethodno pokucali na vrata kuće jednog od osumnjičenih.

Brutalan napad i pljačka

Prema tvrdnjama oštećenih, napadači su ih fizički napali, a zatim, uz pretnju oružjem, od njih oteli novac i mobilni telefon.

Povređenim državljanima Jordana ukazana je lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, gde su im konstatovane lake telesne povrede.

Određeno zadržavanje

Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon isteka ovog roka, oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru na dalje postupanje.

Autor: D.S.