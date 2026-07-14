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Pink.rs saznaje: Velika akcija UKP i TOK u Pirotu! Uhapšeno pet članova organizovane kriminalne grupe, pao i organizator

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Kako Pink.rs saznaje, u okviru borbe protiv svih vidova kriminala, tokom jutra realizovana je sinhronizovana akcija Uprave kriminalisticke policije i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal na podrucju Pirota.

Pripadnici UKP, Specijalne antiterorističke jedinice i Odeljenja za posebne akcije, pi nalogu TOK, uhapsili su pet članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su izvršili krivično delo Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Među uhapšenima je i organizator kriminalne grupe, pretresi su u toku.

Uskoro opširnije...

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#Pirot

#organizovana kriminalna grupa

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