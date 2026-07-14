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Akcija MUP-a kod Užica: Zaplenjen duvan vredan više od dva miliona dinara

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su M. M. (1976) i Ž. M. (1967) iz Osečine zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda.

Kako je saopšteno iz MUP-a, pripadnici Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad, postupali su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu.

Prilikom kontrole putničkog automobila „Folksvagen pasat“, u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla 243,39 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

Foto: MUP Srbije

Prema sumnjama istražnih organa, duvan je bio namenjen daljoj prodaji, a na taj način je budžet Republike Srbije oštećen za 2.002.819 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

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