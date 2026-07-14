AKTUELNO

Hronika

AKCIJA POLICIJE U BAČKOJ PALANCI: Mladić uhapšen zbog oružja i droge, evo šta je sve pronađeno

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su J. M. (2004) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pregledom osumnjičenog, policija je pronašla nelegalni pištolj sa tri metka u okviru. Takođe, kod njega je pronađena i manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

#Bačka Palanka

#Hapšenje

#Policija

POVEZANE VESTI

Hronika

AKCIJA POLICIJE U BAČKOJ PALANCI: Mladići završili iza rešetaka zbog oružja

Hronika

DRAMA U KRALJEVU! Muškarac naoružan upao u restoran: Policija HITNO reagovala, evo šta je pronađeno u njegovom stanu

Hronika

PRETIO, PA NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen naoružani muškarac iz Rume zbog tri krivična dela

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (23) U KRAGUJEVCU! Policija tokom pretresa zaplenila narkotike, ali i ručnu bombu!

Hronika

U KUĆI MU PRONAĐENA DROGA, PIŠTOLJ, MUNICIJA: Uhapšen Kragujevčanin

Hronika

Pronađen arsenal oružja u stanu u Trsteniku: Uhapšen mladić