AKCIJA POLICIJE U BAČKOJ PALANCI: Mladić uhapšen zbog oružja i droge, evo šta je sve pronađeno

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su J. M. (2004) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pregledom osumnjičenog, policija je pronašla nelegalni pištolj sa tri metka u okviru. Takođe, kod njega je pronađena i manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.