UHAPŠEN KRUŠEVLJANIN: Krao naftu i akumulatore iz 'Srbijašuma'

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (1992) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela krađa i jedno krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je on, u proteklih mesec dana, iz centralnog magacina JP „Srbijašume“ u Kruševcu ukrao naftu i akumulatore, čime je ovom preduzeću pričinio materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 140.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: D.S.