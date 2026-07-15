Srpkinja povređena na letovanju u Grčkoj: Hitno zbrinuta u bolnici na Halkidikiju

Kako piše ERT, juče u popodnevnim satima, Lučka kapetanija Nea Mudanije obaveštena je o mogućoj povredi žene u moru na području Kaliteje, u opštini Kasandra na Halkidikiju.

Pripadnici nadležne Lučke kapetanije odmah su izašli na lice mesta i utvrdili da je dvadesetčetvorogodišnja državljanka Srbije, dok se nalazila na dušeku za plivanje, sudarila sa gumenom spravom za sportove na vodi, pri čemu je zadobila povredu desne noge.

Dvadesetčetvorogodišnjakinja je vozilom Hitne pomoći prevezena u Opštu bolnicu Halkidikija radi ukazivanja prve pomoći.

Pripadnici Druge lučke ispostave Nea Mudanije, koji sprovode istragu, uhapsili su pedesetdevetogodišnjeg iznajmljivača opreme za vodene sportove zbog kršenja članova 306 (izlaganje opasnosti) i 314 (nanošenje telesne povrede iz nehata) Krivičnog zakonika.

Istovremeno, državljanin Srbije (40) povređen je o oblasti Polihrona na Halkidikiju nakon što ga je udarila daska za vodeni sport (hyperfly), kojom je upravljao maloletnik, takođe državljanin Srbije.

Autor: S.M.