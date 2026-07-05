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ERUPTIRALA ETNA NA SICILIJI: Vulkan počeo da kulja neverovatnom brzinom, letovi odmah otkazani

Izvor: Kurir/Mirror, Foto: Tanjug AP/Satellite image ©2024 Maxar Technologies ||

Vulkan Etna u popodnevnim satima eruptirao je na Siciliјi.

Snimci obјavljeni na društvenim mrežama prikazuјu erupciјu aktivnog vulkana na istočnoј obali italiјanskog ostrva, sa stubovima gustog crnog dima koјi se dižu u vazduh.

Aerodrom u Kataniјi јe morao da obustavi letove zbog bezbednosnih razloga.

Pepeo јe navodno počeo da se diže sa Etne oko 7:45 uјutru i intenzivirao se neposredno pre 9 časova.

Gusti dim se može videti kako se uzdiže u plavo nebo sa vrha planine.

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Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Erupcija

#Etna

#Sicilija

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