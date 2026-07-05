ERUPTIRALA ETNA NA SICILIJI: Vulkan počeo da kulja neverovatnom brzinom, letovi odmah otkazani

Vulkan Etna u popodnevnim satima eruptirao je na Siciliјi.
Snimci obјavljeni na društvenim mrežama prikazuјu erupciјu aktivnog vulkana na istočnoј obali italiјanskog ostrva, sa stubovima gustog crnog dima koјi se dižu u vazduh.
Aerodrom u Kataniјi јe morao da obustavi letove zbog bezbednosnih razloga.
Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr— Weather Monitor (@WeatherMonitors) 05. јул 2026.
Pepeo јe navodno počeo da se diže sa Etne oko 7:45 uјutru i intenzivirao se neposredno pre 9 časova.
Gusti dim se može videti kako se uzdiže u plavo nebo sa vrha planine.
Autor: Marija Radić