ERUPTIRALA ETNA NA SICILIJI: Vulkan počeo da kulja neverovatnom brzinom, letovi odmah otkazani

Vulkan Etna u popodnevnim satima eruptirao je na Siciliјi.

Snimci obјavljeni na društvenim mrežama prikazuјu erupciјu aktivnog vulkana na istočnoј obali italiјanskog ostrva, sa stubovima gustog crnog dima koјi se dižu u vazduh.

Aerodrom u Kataniјi јe morao da obustavi letove zbog bezbednosnih razloga.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 05. јул 2026.

Pepeo јe navodno počeo da se diže sa Etne oko 7:45 uјutru i intenzivirao se neposredno pre 9 časova.

Gusti dim se može videti kako se uzdiže u plavo nebo sa vrha planine.

Autor: Marija Radić