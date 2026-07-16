Evo šta je sve policija pronašla u hostelu u Surčinu: Upali i zatekli 14 osoba, dve bile u podrumu - imali 87 različitih dokumenata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i PU za grad Beograd, po nalogu tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa pripadnicima Službe za diplomatsku bezbednost i drugih američkih agencija, uhapsili su A. A. (36), državljanina Pakistana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policijski službenici su u kontroli neregistrovanog hostela na području opštine Surčin, zatekli vlasnika-kineskog državljanina i još 11 stranih državljana, dok su u podrumskim prostorijama objekta zatekli još dva strana državljana - Indije i Pakistana.

U objektu su pronađene 42 različite putne isprave i još 45 raznih dokumenata (lične karte, vozačke dozvole i drugo, uglavnom izdatih od strane Indije, Pakistana i Bangladeša).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.

MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Previous Next

Protiv kineskog državljanina biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava, a istom je doneto Rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole sa zabranom povratka od jedne godine.

Za 13 zatečenih državljana je utvrđeno da su zakonito ušli na teritoriju Republike Srbije. Lica koja su prekoračila zakonski rok za boravak su prekršajno procesuirana. Četiri strana državljanina smešteno je u Prihvatilište za strance i sa njima se nastavlja dalji rad.

Autor: Iva Besarabić