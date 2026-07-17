Predstavljao se kao policajac, pa pljačkao ljude: Uhapšen razbojnik u Novom Sadu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. K. (40) iz okoline ovog grada, koji se sumnjiči da je tokom juna počinio tri razbojništva na ulicama Novog Sada. Kako je saopštio MUP, slučajevi su rasvetljeni zahvaljujući efikasnom operativnom radu policijskih službenika.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je svoje žrtve presretao na ulici, a zatim ih napadao kako bi im oduzeo novac. U jednom od zabeleženih slučajeva otišao je i korak dalje - lažno se predstavio kao policijski službenik kako bi stekao poverenje oštećenog, nakon čega je primenio fizičku silu i opljačkao ga.

Policija je nakon prikupljenih dokaza identifikovala i uhapsila osumnjičenog zabog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: S.M.