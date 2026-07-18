TEŠKA SAOBRAĆAJKA U BORČI! Dve devojke povređene, hitno prevezene u Urgentni centar

Dve devojke stare oko 23 godine teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči oko 1.26 časova i prevezene su u Urgentni centar.

Dve devojke stare oko 23 godine teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Borči.

Nesreća se dogodila u 1.26 časova, a kako je rečeno u Hitnoj pomoći, obe povređene devojke prevezene su u Urgentni centar na dalje lečenje.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 117 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, onkološki pacijenti i osobe koje su imale probleme sa gušenjem.