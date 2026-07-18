DETALJI TRAGEDIJE U STARČEVU: Muškarac (31) poginuo u eksploziji bombe, dvojica prijatelja teško povređena

Muškarac star 31 godinu poginuo je, dok su njegovi prijatelji starosti 35 i 40 godina teško ranjeni u stravičnoj eksploziji ručne bombe u dvorištu porodične kuće u Starčevu kod Pančeva.

Kako se nezvanično saznaje, do tragedije je došlo tokom večernjeg druženja, uz muziku i alkohol. Tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da je jedan od trojice prisutnih muškaraca, iz za sada nepoznatih razloga, aktivirao ručnu bombu, što je dovelo do snažne detonacije.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći, ali su lekari nažalost mogli samo da konstatuju smrt tridesetjednogodišnjaka. Druga dvojica muškaraca su sa povredama opasnim po život hitno prevezena u bolnicu u Beogradu.

Pripadnici Policijske uprave Pančevo odmah su blokirali i obezbedili lice mesta. Tokom uviđaja, pored tela nastradale osobe, pronađeni su kašika i osigurač ručne bombe, čime je potvrđeno da naprava nije ubačena preko ograde, već da je aktivirana u neposrednoj blizini prisutnih.

Istraga koja sledi trebalo bi da utvrdi poreklo eksplozivne naprave, kao i tačan motiv zbog kojeg je došlo do njenog aktiviranja.

Autor: D.S.