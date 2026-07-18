Saznajemo! Preminuo i drugi muškarac nakon eksplozije u Starčevu! Tragedija odnela još jedan život, istraga u toku

Preminuo i drugi muškarac nakon eksplozije u Starčevu! Tragedija odnela još jedan život, istraga u toku

Aleksandar F. iz Starčeva podlegao je povredama koje je zadobio u eksploziji koja se dogodila u dvorištu njegove porodične kuće, u kojoj je na licu mesta stradao i njegov prijatelj Dragan P. (30).

Kako se navodi, Aleksandar F. izgubio je bitku dan nakon nesreće, čime je broj žrtava ove tragedije porastao na dve.

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar F. Prema dosadašnjim informacijama, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave.

Dragan P. (30) poginuo je na licu mesta usled siline detonacije, dok su Aleksandar F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.

Na metalnoj kapiji kuće i dalje su vidljiva oštećenja i rupe nastale od gelera, koje svedoče o silini eksplozije.

Policija je obavila uviđaj, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Ulica u kojoj se dogodila nesreća danas je bila gotovo pusta, a ispred kuće u čijem je dvorištu eksplodirala bomba okupljali su se samo najbliži i komšije.

- Sedeli su, družili se kao i mnogo puta ranije. Onda je odjeknula strašna detonacija. Svi smo istrčali napolje, nismo znali šta se dogodilo. Ovo mesto ne pamti ovakvu tragediju - ispričao je jedan od komšija.

Autor: A.A.