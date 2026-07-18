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MUP izdao hitno upozorenje vozačima: Ova deonica u Srbiji je među najopasnijima, policija pojačala kontrole

Izvor: Hronikamagazin.rs, Foto: MUP Srbije ||

Deonica između Užica i Zlatibora ponovo je u fokusu saobraćajne policije zbog velikog broja nezgoda koje su se dogodile od početka godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je vozače koji prolaze ovom trasom da posebno obrate pažnju i poštuju saobraćajne propise.

Ovaj putni pravac spada među prometnije u Srbiji, posebno tokom letnje sezone kada njime prolazi veliki broj turista koji putuju ka Zlatiboru i dalje prema Crnoj Gori.

Za nekoliko meseci 53 saobraćajne nezgode

Iz MUP-a navode da su od početka godine na deonici Užice–Zlatibor evidentirane 53 saobraćajne nezgode.

Zbog toga su pripadnici saobraćajne policije pojačali prisustvo na ovom području, a posebna pažnja usmerena je na najčešće uzroke teških udesa – prekoračenje brzine i nepropisno preticanje.

Policija apeluje na vozače

Nadležni upozoravaju vozače da se na ovoj deonici ne sme rizikovati i da nekoliko sekundi nepažnje može imati ozbiljne posledice.

Iz MUP-a poručuju građanima da voze odgovorno, prilagode brzinu uslovima na putu i ne dozvole da im neodgovorna vožnja ugrozi putovanje.

Pojačane kontrole biće nastavljene sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Autor: A.A.

#MUP

#Upozorenje

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