MUP izdao hitno upozorenje vozačima: Ova deonica u Srbiji je među najopasnijima, policija pojačala kontrole

Deonica između Užica i Zlatibora ponovo je u fokusu saobraćajne policije zbog velikog broja nezgoda koje su se dogodile od početka godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je vozače koji prolaze ovom trasom da posebno obrate pažnju i poštuju saobraćajne propise.
Ovaj putni pravac spada među prometnije u Srbiji, posebno tokom letnje sezone kada njime prolazi veliki broj turista koji putuju ka Zlatiboru i dalje prema Crnoj Gori.
Za nekoliko meseci 53 saobraćajne nezgode
Iz MUP-a navode da su od početka godine na deonici Užice–Zlatibor evidentirane 53 saobraćajne nezgode.
Zbog toga su pripadnici saobraćajne policije pojačali prisustvo na ovom području, a posebna pažnja usmerena je na najčešće uzroke teških udesa – prekoračenje brzine i nepropisno preticanje.
Policija apeluje na vozače
Nadležni upozoravaju vozače da se na ovoj deonici ne sme rizikovati i da nekoliko sekundi nepažnje može imati ozbiljne posledice.
Iz MUP-a poručuju građanima da voze odgovorno, prilagode brzinu uslovima na putu i ne dozvole da im neodgovorna vožnja ugrozi putovanje.
Pojačane kontrole biće nastavljene sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
Autor: A.A.