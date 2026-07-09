Sedam mladih života ugašeno za sedam dana! MUP izdao hitno upozorenje - situacija je ALARMANTNA

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je upozorenje javnosti nakon što je u poslednjih sedam dana na putevima u Srbiji život izgubilo sedam mladih osoba. Iz Uprave saobraćajne policije poručuju da ovo nije samo puka statistika preko koje se može preći, već ozbiljan alarm koji zahteva hitnu reakciju i maksimalnu odgovornost svakog vozača.

Statistika za tekuću godinu je poražavajuća. Od početka godine na putevima Republike Srbije poginule su 52 osobe mlađe od 30 godina, što znači da je svaka četvrta žrtva u saobraćaju bila mlada osoba.

- To je upozorenje da je krajnje vreme da svako ko seda za volan preuzme odgovornost, jer jedna nepromišljena odluka može da promeni sve. Nijedan trenutak nepromišljenosti nije vredan života - naglašavaju iz MUP-a.

S obzirom na to da su pred nama letnji meseci, period godišnjih odmora, brojnih putovanja, muzičkih festivala i koncerata, nadležni apeluju na mlade vozače da budu posebno oprezni i dosledno poštuju saobraćajne propise.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije MUP-a uputila je apel mladima da se klone najčešćih i najopasnijih grešaka za volanom.

Ne vozite brzo i prilagodite brzinu uslovima na putu. Nikada ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Ne koristite mobilni telefon tokom vožnje.

Uvek koristite sigurnosni pojas, kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima.

Kako bi se sprečile nove tragedije, saobraćajna policija će u narednom periodu značajno pojačati kontrole na putevima širom zemlje.

Poseban akcenat biće stavljen na dane vikenda, kada je frekvencija saobraćaja najveća, a fokus će biti na otkrivanju i oštrom sankcionisanju najtežih prekršaja koji direktno dovode do saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom.

- Poštujte propise. Vozite odgovorno. Sačuvajte svoj život i živote drugih - zaključuje se u apelu MUP-a.

Autor: Iva Besarabić