Brutalno pretukli dečaka (15) u parku kod škole u Novom Sadu: Osumnjičenima određen pritvor zbog jezivog nasilja

Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana P. J. i O. M., osumnjičenima za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje, nakon događaja kod Medicinske škole u Novom Sadu, u kojem su povređena maloletna lica.

Odluka o pritvoru doneta je nakon saslušanja osumnjičenih, a na predlog tužilaštva.

Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi osumnjičeni mogli da ometaju postupak uticanjem na svedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Na rešenje o određivanju pritvora osumnjičeni imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

Podsetimo, stravičan napad se dogodio Ulici vojvode Knićanina, u parku ispred Medicinske škole u Novom Sadu.

Tinejdžeri su se družili u parku kada je niotkuda naišla grupa nepoznatih napadača naoružanih drvenim palicama. Kada su ih videli, prestravljena deca su počela da beže, ali se petnaestogodišnji dečak u panici spotakao i pao, nakon čega su huligani počeli zverski da ga udaraju.

Lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, a dečak je zadobio višestruke kontuzione povrede i posekotine, najviše u predelu glave, zbog čega je hitno prevezen na dečju hirurgiju gde je dobio medicinsku negu. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu politraumatskih povreda glave i preloma kostiju lica uz posekotine po telu.

Potresna ispovest majke devojčice koja je svedočila napadu

Majka trinaestogodišnje devojčice, koja je svedočila zverskom prebijanju petnaestogodišnjaka u parku ispred Medicinske škole u Novom Sadu, u ispovesti za "Blic" kaže da ne može da dođe sebi od šoka i traume koju je njeno dete preživelo gledajući krvave scene i brutalno nasilje nad nesrećnim dečakom.

- Ćerka me je pozvala na telefon. Drhtala je i nije mogla da priča. Spominjala je palicu, udarce. Odjednom je utrčala u stan, uplakana, unezverena - prepričava majka prve trenutke užasa.

Autor: A.A.