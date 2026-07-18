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Dva druga stradala u eksploziji bombe: Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Starčevu

Izvor: Informer.rs, Foto: VTJ ||

Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je danas da postupa povodom aktiviranja eksplozivnog sredstva u dvorištu kuće u Starčevu kada su poginule dve osobe.

Tužilaštvo je u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu obavilo uviđaj, naložilo potrebna veštačenja i preduzima druge radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, navedeno je u saopštenju.

Prilikom aktiviranja eksploziva juče u Starčevu nastupila je smrt D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, dok su A.F. (40) i P.V. (35), obojica iz Starčeva, zadobili teške telesne povrede i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu je danas preminuo i A.F.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca dobacivala bombom.

Kako se nezvanično saznaje, tragediji je prethodila proslava. Društvo se okupilo i družilo u dvorištu uz muziku, kada su trojica muškaraca odlučila da se dobacuju bombom. U tom dobacivanju, jedan od njih je aktivirao bombu, koja je eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na licu mesta, dok su druga dvojica zadobila teške telesne povrede. Uprkos naporima lekara, drugi muškarac je podlegao povredama, prenosi Blic.

Autor: A.A.

#Pančevo

#Više javno tužilaštvo u Beogradu

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