Ovo je mladić koji se utopio u Tutinu! Prijatelji se potresnim rečima opraštaju: 'Za sobom je ostavio neostvarene snove i planove' (FOTO)

Muhamed B. iz sela Ugao u Sjenici nastradao je 17.jula nakon utapanja u reci Boroštici.

Muhameda meštani opisuju kao vrednog, vedrog i skromnog mladića, uvek spremnog da pomogne drugima.

Kako navode njegovi prijatelji, krasili su ga dobrota, osmeh i poštovanje prema ljudima iz svog kraja.

Bio je veliki ljubitelj automobila i trka, a iza njega su ostali neostvareni planovi i snovi.

Posebno su pogođeni meštani Uglja i Boroštice, koji se sa nevericom opraštaju od mladog života koji je prerano ugašen.

Autor: D.B.