Drama u ranim jutarnjim satima! Kombi sleteo s puta kod Aerodroma 'Nikola Tesla' nakon pucanja gume

Na surčinskom putu, u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", jutros oko 5.45 dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kombi sleteo s kolovoza.

Prema prvim informacijama, vozač kombija je prijavio da je do saobraćajne nezgode došlo nakon što je na vozilu pukla guma.

- Prijavio je da mu je pukla guma i da je izgubio, verovatno kontrolu nad vozilom i sleteo s puta - rekla je za RTS dr Milena Popović.

Za sada nema informacija o eventualno povređenima, niti o drugim okolnostima nezgode.

Podsetimo, u toku noći dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda kada je muškarac starosti 25 godina pao je sa motocikla i zadobio teške povrede.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je pružena neophodna medicinska pomoć.

Autor: S.M.