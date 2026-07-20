Kombi sa putnicima iz Srbije sleteo sa puta u Severnoj Makedoniji: Vozilo završilo na zaštitnoj ogradi

Saobraćajna nesreća u kojoj je navodno učestvovao kombi koji je prevozio putnike iz Srbije dogodila se rano jutros u blizini Velesa, u Severnoj Makedoniji.

Prema prvim informacijama koje nisu potvrđene, do saobraćajne nesreće je došlo nakon što je, kako tvrde mediji, ali i putnici iz kombija, vozač zaspao za volanom, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta.

U vozilu se u trenutku nezgode nalazilo osam putnika, koji nisu povređeni.

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Autor: S.M.