'SAVRŠEN ZLOČIN'?! Misterija dvostrukog ubistva u Vranjskoj Banji - ko je ubio supružnike Branku i Slavoljuba?

Navršilo se šest godina od ubistva supružnika Slavoljuba Mladenovića i Branke Anđelković u Vranjskoj Banji. Iako je odmah nakon zločina pokrenuta opsežna istraga i obavljena brojna veštačenja, nadležno tužilaštvo navodi da novih dokaza koji bi doveli do identifikacije počinioca nema. Predmet se i dalje vodi protiv nepoznatog izvršioca.

Supružnici Slavoljub Mladenović (47) i Branka Anđelković (41) ubijeni su u noći između 19. i 20. jula 2020, na šumovitom proplanku u naselju Ćosik u Vranjskoj Banji, a njihova smrt i posle šest godina još je misterija za istražitelje. Dva beživotna tela nađena su u donjem vešu, u lokvi krvi, ispred kućnog praga. Šest godina kasnije, slučaj se i dalje vodi kao nerešen, a ubica nepoznat. O mogućem motivu već dugo se nagađa samo na nivou spekulacija.

Tog 20. jula, Brankin otac je, zabrinut jer mu se ćerka ne javlja na telefon i nije došla na posao, krenuo put njenog doma i zateko zastrašujući prizor. Ubrzo su na lice mesta stigle broje policijske i ekipe Hitne pomoći, ali supružnicima nije bilo spasa.

Od prvog trenutka kada su policijski inspektori izašli na mesto zločina, počela je potraga za ubicom. Pripadnici MUP "češljali" su danima predeo oko Banje, razgovarali sa poznanicima i prijateljima i tragali za motivom.

U javnosti se spekulisalo da je Slavoljub imao finansijska potraživanja, odnosno da je, navodno, pozajmio veću sumu novca jednom čoveku koji dug nije želeo da vrati. Meštani veruju da je Branka ubijena jer je bila svedok zločina. Policija, međutim, nikada nije potvrdila ove navode, jer za tako nešto nisu postojali konkretni dokazi.

Neposredno posle tragičnog događaja, koji je potresao jug Srbije, Više javno tužilaštvo je potvrdilo da je ubica ispalio devet metaka iz lovačke puške u nesrećne supružnike. Šest godina kasnije, iz ovog tužilaštva kažu da nema novih dokaza u pravcu otkrivanja izvršioca ovog dela, kao i da je postpupak i dalje u fazi otkrivanja N.N. izvršioca. Iz policije navode da dosadašnjim veštačenjima to nije utvrđeno.

Tužilaštvo je policiji naložilo da preduzme radnje na utvrđivanju identiteta počinioca zločina i prikupljanju dokaza. Ali, novih dokaza nema. I dok istraga tapka u mestu, porodice čekaju pravdu, a meštani se pitaju da li je ubica zaista izveo "savršeni zločin".

Autor: A.A.