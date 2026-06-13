UČITELJ UBIO KOLEGINICU U BIBLIOTECI, PA SEBE: Više puta je ubo u vrat, a onda joj pucao u glavu... Policija otkrila MOTIV

Dan nakon ubistva učiteljice (28) u Taufkirhenu an der Pramu, istraga je otkrila nove detalje i dovela do preokreta u utvrđivanju motiva zločina.

Iako se isprva verovalo da su ubica i žrtva bili u emotivnoj vezi, sada istražitelji smatraju da je 29-godišnji kolega ubio svoju koleginicu iz ljubomore i neuzvraćene ljubavi, jer njih dvoje pre zločina ipak nisu bili u vezi.

Iako se isprva verovalo da su ubica i žrtva bili u emotivnoj vezi, sada istražitelji smatraju da je 29-godišnji kolega ubio svoju koleginicu iz ljubomore i neuzvraćene ljubavi, jer njih dvoje pre zločina ipak nisu bili u vezi.

- Okidač za zločin bio je taj što je mlada žena nedavno započela emotivnu vezu - objasnio je Alois Ebner, prenosi Krone.

Brutalno ubistvo u školskoj biblioteci

Ubistvo se dogodilo juče posle podne u školskoj biblioteci. Počinilac je 28-godišnjakinju najpre više puta ubo u vrat predmetom nalik bodežu, a zatim joj ispalio tri hica u glavu. Vatreno oružje posedovao je legalno.

Nakon zločina, seo je u automobil i velikom brzinom se zabio u drvo.

- Neposredno pre toga pucao je sebi u glavu - rekao je Ebner.

Zločin nije imao neposrednih svedoka.

Telo je pronađeno nakon što se majka žrtve zabrinula jer joj se ćerka nije vratila kući. Kada je ispred škole ugledala njen automobil, pokrenuta je potraga po zgradi, koja je završena pronalaskom tela u biblioteci.

Pomoć za učenike i zaposlene

- Naše misli su u ovim teškim trenucima sa svim ožalošćenima i školskom zajednicom. Želimo da im izrazimo iskreno saučešće - poručili su Kristin Haberlander i Alfred Klampfer.

Uprava za obrazovanje odmah je preduzela mere kako bi pružila podršku učenicima, nastavnom osoblju i porodicama pogođenim tragedijom.

- Nadležne službe blisko sarađuju kako bi obezbedile najbolju moguću pomoć školskoj zajednici i koordinisale naredne korake - navodi se u saopštenju.

Krizni tim Gornje Austrije pružio je prvu psihološku pomoć još sinoć. Za sutra je zakazan sastanak predstavnika svih nadležnih službi radi dogovora o daljim merama, dok će roditelji biti obavešteni o organizaciji nastave za naredni dan.

Autor: Marija Radić