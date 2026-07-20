UGAŠEN TIKTOK NALOG FARAONA! MUP reagovao po hitnom postupku i obrisao sporni sadržaj: Traži se i blokada na Jutjubu, OVO su detalji istrage!

Po zahtevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a ugašen je TikTok nalog korisnika pod nadimkom Faraon i uklonjeni su sporni snimci, dok je Guglu upućen zahtev za blokadu njegovog Jutjub kanala.

TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom "Faraon" ugašen je po zahtevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video-sadržaji su uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku.

- Podsećamo da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbeđenja dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja - navodi se u saopštenju.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U toku je forenzičko veštačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo.

Oglasio se posle saslušanja

Podsećamo, kontroverzni influenser i tiktoker Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, poznatiji kao Faraon, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je 17. jula priveden na informativni razgovor povodom spota za pesmu "Žig zveri", za koji nadležni navode da promoviše pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika u pornografske svrhe.

Autor: A.A.