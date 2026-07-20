ZBOG 200 KILOGRAMA KOKAINA UBIJENO 130 LJUDI: Mladen Mijatović posetio Valensiju, grad iz kojeg je krenuo raskol KOTORSKOG KLANA - Evo kako je sve počelo (VIDEO)

Novinar Pinka Mladen Mijatović nalazi se u Valensiji, gde je zbog tovara kokaina, počeo rat crnogorskih kriminalnih klanova. Do sad je ubijeno i nestalo 130 ljudi širom sveta.

Valensija je krajem 2014. godine postala tačka raskola do tada jedinstvenog Kotorskog kriminalnog klana, koji se tada podelio na dva ozloglašena klana - Škaljarski i Kavački.

- Te 2014. godine Goran Radoman bio je u zatvoru na Kubi. Na, za sada, neutvrđen način, u njegovom stanu u Valensiji našlo se više od 200 kilograma čistog kokaina velike vrednosti, koji je ovde u Španiju dopremljen direktno iz Južne Amerike - rekao je Mladen Mijatović u svojoj objavi na Instagramu.

Kako je podsetio, kada je Radoman odslužio svoju kaznu na Kubi i došao u Valensiju, on je u stanu zatekao tovar sa više od 200 kilograma kokaina.

- Najverovatnije plašeći se da ga neko namešta kod španske policije, on je odlučio da taj tovar zadrži za sebe i da ga distribuira na svoj način. Tada je došlo do raskola, rascepa i rata dva kriminalna klana, koji je do sada, širom Evrope i sveta odneo više od 130 žrtava - otkriva Mladen Mijatović.

Autor: M.R.