Tragedija na Paliluli: Devojčica (2) upala u kanal, preminula uprkos nadljudskim naporima lekara da je spasu

Devojčica (2) preminula je u bolnici od posledica teških telesnih povreda koje je zadobila u jezivoj nesreći u petak na Paliluli.

Dete je na trenutak ostalo samo u dvorištu, nakon čega je pronađeno u odvodnom kanalu bez svesti, piše Telegraf.

Ekipa Hitne pomoći ju je hitno prevezla u bolnicu, gde su joj konstatovane teške povrede, ali je uprkos borbi lekara sutradan, 18.jula, podlegla povredama.

Istragu o ovom tragičnom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da se telo deteta preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Autor: A.A.