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Bez kacige, pod dejstvom alkohola i kokaina! Policija se oglasila povodom slučaja u Pančevu, presretači zaustavili motociklistu

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

U Pančevu su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije na motociklima presretačima zaustavili dvadesetdevetogodišnjeg vozača BMW motocikla koji nije koristio zaštitnu kacigu.

Kontrolom je utvrđeno da je imao 0,61 promil alkohola u organizmu, da je bio pod dejstvom kokaina, a na motociklu nije bila postavljena ni registraciona nalepnica.Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan, a protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Od početka jula, pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolišu saobraćaj motociklima presretačima, otkrili su 174 prekršaja koja su učinili vozači motocikala. Najviše je bilo sankcionisanih zbog nekorišćenja zaštitne kacige (47), nepropisno postavljenih registarskih tablica (26) i upravljanja motociklom bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole (19).

Saobraćajna policija nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim kontrolama vozača motocikala, sa ciljem njihove bezbednosti i bezbednosti svih drugih učesnika u saobraćaju.

Neka vam prekršajna prijava bude poslednje upozorenje, jer sledeće možda nećete dobiti.

Autor: S.M.

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