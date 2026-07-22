Užas u Leskovcu! Komšija KIDNAPOVAO devojčicu: Silom je uvukao u auto i zatvorio u stan, jedva uspela da pobegne

Devojčica iz naselja Obrada Lučića na periferiji Leskovca doživela je pre dva dana veliku traumu u blizini svoje kuće, kada je komšija (60) kidnapovao po izlasku iz prodavnice.

To se dogodilo oko 13 sati, posle čega je policija „okupirala“ naselje, poznatije i kao Štrkovo naselje u Leskovcu, a otmičara privela, piše lokalni portal Jugmedia, a slučaj je portalu potvđen u leskovačkoj policiji.

- Prema onome što smo čuli, ona je izašla iz prodavnice, on je prišao i uvukao je silom u svoj automobil i stavio na zadnje sedište. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dve ulice i uveo u svoju kuću. Nepoznato je kako je dete pobeglo iz njegove kuće, ali znamo da je utrčalo u dvorište komšija i daljih rođaka i počelo da vrišti“, pričaju meštani.

Prema njihovim navodima, devojčica je veoma traumirana i nije tog momenta dala jasnu sliku celog događaja.

Iz dve kuće u naselju uzeti su snimci sa video nadzora, na kome se vidi on u automobilu i, nejasno, dete na zadnjem sedištu.

Meštani ovog naselja kažu da su na razne načine sa njim imali konfliktne situacije, ali da ne znaju da je do sada učinio slično delo.

Jugmediji je nezvanično rečeno da će biti procenjeno i njegovo psihičko stanje.

Autor: Iva Besarabić