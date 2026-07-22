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Drama u Čenti: Mladić mahao pištoljem pred prolaznicima, uhapšen na licu mesta

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu, određen je pritvor do 30 dana R. P. (23) iz Čente, zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Mladiću je pritvor određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu zbog opasnosti od bekstva, kao i bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati postupak uticajem na svedoke i oštećene koji tek treba da budu ispitani.

Pucao u zemlju i u vis, pa pobegao

Prema naredbi o sprovođenju istrage, incident se dogodio 17. jula, oko deset minuta nakon ponoći, u ulici u Čenti. R. P. se tereti da je tada neovlašćeno nosio oružje i direktno ugrozio sigurnost tri osobe.

Prilikom susreta sa prolaznicima na ulici, osumnjičeni je izvukao startni pištolj nepoznate marke – za koji nije imao odobrenje nadležnih organa – a potom ispalio jedan hitac u zemlju, a drugi u vis.

Kada su mu okupljeni zapretili da će odmah pozvati policiju, osumnjičeni 23-godišnjak se dao u beg. Istraga o ovom slučaju je u toku.

Autor: S.M.

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