Majka spasila ćerku od sigurne smrti: Poznati detalji nesreće na Vračaru, automobilu otkazale kočnice

Beograđanka Jelena A. (39) teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se u utorak popodne dogodila na Vračaru, kada je na nju i njenu šestogodišnju ćerku naleteo „audi“ kojem su otkazale kočnice, pokazala su prva veštačenja

Nesrećna žena se trenutno nalazi u stabilnom stanju u Urgentnom centru, a tragedija širih razmera sprečena je zahvaljujući njenoj brzoj reakciji - u poslednjem trenutku uspela je da odgurne ćerku i spasi joj život.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je dvadesetjednogodišnji mladić, koji se nalazio za volanom „audija“, izgubio kontrolu nad vozilom usled otkazivanja kočionog sistema. Vozilo je najpre udarilo u banderu, a potom se zarotiralo i pokosilo majku i dete koji su bili u šetnji.

- Vozač je primetio majku i devojčicu na ulici, ali zbog otkazivanja kočnica nije uspeo da izbegne sudar. Nakon udara u banderu, vozilo se zarotiralo i udarilo u njih - navodi izvor blizak istrazi.

U dramatičnom trenutku, Jelena A. je uspela da reaguje i odgurne svoju ćerku dalje od vozila u naletu. Devojčica je prošla sa lakšim telesnim povredama, dok je majka zadobila prelom obe noge i hitno je prevezena u Urgentni centar, gde su joj povrede zbrinute i njeno stanje je sada stabilno.

Nadležno tužilaštvo naložilo je kompletno veštačenje automobila kako bi se zvanično utvrdile sve okolnosti i potvrdilo otkazivanje kočnica. Takođe, biće pregledani i snimci sa nadzornih kamera iz okolnih ulica.

Protiv dvadesetjednogodišnjeg vozača biće podneta krivična prijava u redovnom postupku. Mladić ranije nije osuđivan, a testiranjem na licu mesta utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Autor: S.M.