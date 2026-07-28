Borba protiv korupcije se nastavlja! Uhapšen zastupnik udruženja građana: Osumnjičen da je oštetio budžet za 7 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su J. Č. (1993), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Kako se sumnja, on je od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Novog Sada, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata u ukupnom iznosu od 7.040.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs