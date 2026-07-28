Bežao iz zatvora, pa završio iza rešetaka u drugoj državi: Srbin deportovan iz Crne Gore zbog sumnje da je spremao likvidaciju

Crnogorska granična policija deportovala je i predala srpskoj policiji Šapčanina Slavoljuba Vasiljkovića (36) koji je uhapšen pre nekoliko dana pošto je pobegao iz zatvora u Srbiji i ilegalno ušao u susednu državu.

- On je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i kako se sumnja planirao izvršenje teškog krivičnog dela - piše u objavi crnogorske Uprave policije na mreži X.

Šapčanin Srboljub Vasiljković, koji u Srbiji izdržava kaznu zbog ubistva, podsetimo, pre nekoliko dana uhapšen je u Podgorici. On je priveden sudiji za prekršaje koji ga je osudio na 18 dana zbog nelegalnog boravka u Crnoj Gori.

Prema nezvaničnim informacijama, on je prethodno pobegao iz zatvora u Šapcu, pošto se nije vratio posle slobodnog vikenda.

- Vasiljković je osuđen da je ubio Eda Bajrića (22) u Šapcu. Prema navodima iz istrage, Vasiljković i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće. Vasiljković je tada najpre vratima udario Bajrića, koji je pao. Tad je došlo do svađe, nakon čega je izvadio mačetu i izbo ga po glavi i telu. Ranjeni Bajrić je prevezen u bolnicu, gde je ubrzo podlegao povredama - podseća sagovornik.

Kako dodaje, istražitelji su sumnjali da su motiv ubistva bili neraščišćeni poslovi s narkoticima.

- Čuo sam škripu kočnica, svađu, a dok sam došao do prozora da vidim šta se dešava, napadači su pobegli. Edo je ležao na travnjaku, držao se za stomak i jaukao. Doneli smo flašu vode i neke krpe da ga obrišemo dok ne stigne Hitna pomoć - ispričao je jedan od očevidaca tada.

Svedoci zločina tvrdili su da je Edo Bajrić, uprkos bolovima koje je trpeo, sve vreme bio komunicirao sa njima. Ubrzo su stigli lekari i policija, a mladić je čak uspeo da im kaže i ko ga je napao.

Ubistvo se dogodilo samo nekoliko desetina metara od Bajrićevog kućnog praga, a žrtva i njegovi napadači navodno su bili drugovi iz detinjstva.

- Edo je bio divan momak, vaspitan i pristojan, skoro neprimetan. Svakome je bio spreman da pomogne. Znam ga od rođenja. Njegovi roditelji decenijama se bave trgovinom i situirani su. Ne mogu da dođem sebi da se ovako nešto desilo - pričao je komšija porodice Bajrić.

Vasiljković je bio uhapšen u oktobru 2016. godine.

Autor: S.M.